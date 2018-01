Abastecimento de energia está garantido por mais cinco anos O presidente do Operador Nacional do Sistema (ONS) Mário Santos disse hoje que o abastecimento de energia no País está garantido pelos próximos cinco anos, mesmo que o consumo cresça em média 6% ao ano, sobre a base de 2002. "Estamos na melhor situação desde 1999 com os níveis de reservatório plenamente satisfatórios e contando ainda com a entrada de energia nova no mercado", disse, descartando qualquer possibilidade de um novo racionamento até 2007. Segundo ele, em 2003 foram acrescentados ao mercado nacional de energia mais 2.500 megawatts (MW). O abastecimento contou também com a readequação do mercado residencial, que desde o racionamento de 2001 "perdeu a gordura e aprendeu a usar economicamente a energia elétrica". O presidente do ONS disse ainda que a única região no País que apresenta reservatórios mais baixos hoje é a região Sul, com 43% da capacidade. Apesar disso, não há risco porque a região representa apenas 13% da capacidade de armazenamento do País, enquanto a região Sudeste representa 70% e está com o nível do reservatório em 53%. Mário Santos disse ainda que desde maio a região Sudeste está sendo responsável pelo envio de 1.500 MW por dia para a região Nordeste, suprindo em torno de 30% d aquele mercado. A região Nordeste está com nível de reservatório em torno de 20%. A região Norte está com nível de reservatório em torno de 63%.