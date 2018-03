Abastecimento de petróleo será garantido, dizem agência e Opep Diante do início da ofensiva militar contra o Iraque, a Agência Internacional de Energia (AIE) assegurou que o abastecimento global de petróleo será garantido. "Com o início das operações militares, nós estamos monitorando os eventos, pois eles estão relacionados ao abastecimento de petróleo nos mercados mundiais", disse o diretor executivo da AIE, Claude Mandil, em nota oficial. "Estamos mantendo comunicação constante com os nossos países membros, com os principais países produtores e a Opep (Organização dos Países Exportadores de Petróleo)." Segundo ele, os países produtores estão confiantes que podem manter os mercados "adequadamente abastecidos e fomos assegurados de que eles não economizarão todos os esforços nesse sentido". Mandil elogiou as medidas tomadas pelos produtores para evitar qualquer carência no abastecimento mundial de petróleo e também indicou que o AIE poderá utilizar os seus estoques estratégicos caso ocorra uma queda abrupta no abastecimento petrolífero. "Estamos determinados a promover a estabilidade nos mercados internacionais e continuamos preparados para reforçar os esforços dos produtores caso haja necessidade." Criada após a crise do petróleo em 1973 e 1974 como um braço da Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), a AIE é integrada por 26 países, entre eles as maiores potências econômicas. As suas reservas estratégicas somam 4 bilhões de barris, o que representa pelo menos 114 dias de importações globais. Em janeiro de 1991, o anúncio da AIE de que iria liberar 2,5 milhões de barris por dia de suas reservas estratégicas coincidiu com o início dos ataques aéreos contra o Iraque. A ação da agência fez com que os preços da commodity registrassem uma queda recorde, com o barril sendo cotado a US$ 10,56. Opep diz que compensará escassez de petróleo A Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep) voltou a afirmar nesta quinta-feira, após o início da guerra, que compensará qualquer escassez do produto em conseqüência do ataque ao Iraque com um aumento na capacidade da produção e com o uso de suas reservas. O presidente da Opep, Abdullah al-Attiyah, disse que conversou com membros da organização que ?prometeram aumentar a produção para assegurar a continuidade de oferta?. Veja o especial :