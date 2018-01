ABBC prevê maior volume de crédito em 2001 O presidente da Associação Brasileira de Bancos (ABBC), Jorge Eduardo Prada Levy, prevê maior volume de crédito, redução nas margens de ganhos dos bancos e alongamento dos prazos das operações em 2001. Ele prevê ainda a continuidade da queda nas taxas de juros em 2001, alongamento dos prazos das operações e uma redução na margem de ganho dos bancos nas operações com a maior concorrência com os bancos estrangeiros. Na sua opinião, a expectativa é de crescimento da economia entre 4% e 5%, podendo ser maior se houver a reforma tributária. Ele considera uma distorção o sistema tributário atual baseado no PIS, Cofins e CPMF. Ao mesmo tempo, acredita ser um avanço o novo sistema de pagamentos que retira do Banco Central a responsabilidade pela solvência dos compromissos das instituições financeiras. ABBC O novo presidente, Jorge Eduardo Prada Levy, assume a presidência da ABBC, em substituição a Antonio Carlos de Lauro Castrucci, para mandato de dois anos (2001 e 2002). A associação foi criada em 1983 por 33 bancos pequenos, que não se sentiam representados na Federação Brasileira das Associações de Bancos (Febraban). Atualmente, a ABBC congrega 80 dos 180 bancos brasileiros e possui também entre seus associados instituições internacionais como Santander, Citibank e BankBoston.