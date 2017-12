Abbott compra empresa de suplementos alimentares A Abbott Laboratories vai comprar a empresa de produtos para nutrição EAS (Experimental and Applied Sciences) por US$ 320 milhões para expandir seus negócios nesta área, considerada promissora. A EAS fabrica e distribui suplementos alimentares e produtos para controle de peso como bebidas e barras nutricionais, sob marcas que incluem AdvantaEdge, Myoplex e Body for Life. As duas empresas disseram que a transação em dinheiro vivo deverá estar concluída no quarto trimestre, dependendo da aprovação das autoridades reguladoras. A EAS, com sede em Golden, Colorado, foi fundada em 1990 por Bill Phillips, autor do best seller sobre redução de peso "Body for Life". Phillips vendeu a empresa para a North Castle Partners em 1999. A companhia tem cerca de 260 funcionários e não tem ações negociadas em Bolsa. A Abbott informou que a compra faz parte de sua estratégia para atender a demanda cada vez maior por lanches saudáveis e complementos alimentares, oferecidos por sua divisão Ross Products. "A aquisição amplia a posição da Abbott na crescente categoria de ´vida saudável´", disse Gary McCullough, vice-presidente sênior da divisão. O diretor-gerente da North Castle, disse que a empresa de private equity conseguiu ampliar seu alvo dos mercados de especialidades para o mercado de consumo nos últimos cinco anos. As informações são da agência Dow Jones.