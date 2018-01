ABC Brasil compra marca Sé por R$ 300 mil O Banco ABC Brasil comprou a marca de supermercados Sé por R$ 300 mil, em leilão realizado hoje pelo Grupo Pão de Açúcar. A venda da marca foi determinada em acordo com o Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade), em 28 de novembro. O representante do ABC Brasil, José Eduardo Laloni, afirmou que acredita ter feito uma "boa compra". "Visualizamos um elevado potencial de valorização da marca, visto que ela é bem conhecida em São Paulo e ficará exposta por até seis meses, conforme previsto no edital", disse. A intenção, segundo ele, é prospectar possíveis interessados para revenda. Pelas regras do negócio, o Pão de Açúcar poderá manter a marca Sé em suas lojas por um período de até 180 dias, a contar de hoje. O diretor-executivo de investimentos do Pão de Açúcar, Caio Mattar, destacou a importância e o reconhecimento da marca e avaliou que o prazo para converter as lojas que ainda levam a bandeira Sé é confortável. A companhia recebeu autorização para trocar fachadas e colocar suas próprias bandeiras nas lojas adquiridas depois do acordo fechado com o Cade. A assessoria de imprensa do Pão de Açúcar esclareceu que na hipótese de uma eventual venda de controle do grupo Casino, o item do acordo que garante um aumento na participação acionária detida da empresa brasileira fica cancelado. O grupo francês possui 24% do capital votante do Pão de Açúcar, segundo dados de 30 de setembro.