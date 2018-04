ABCR: fluxo em estrada com pedágio cai 0,3% em junho O fluxo de veículos nas estradas com pedágio do País caiu em junho, com o Índice ABCR fechando com uma variação negativa de 0,3%. Em maio, o indicador havia registrado uma alta de 0,4%. O Índice de movimentação de veículos é calculado pela Associação Brasileira de Concessionárias de Rodovias (ABCR) em parceria com a Tendências Consultoria Integrada.