ABCR: tarifas de pedágio no Paraná vão subir 9,74% A regional do Paraná da Associação Brasileira de Concessionárias de Rodovias (ABCR-PR) informou hoje que as tarifas de pedágio no Estado irão subir 9,74% a partir de 1º de dezembro deste ano. A entidade explica que o reajuste anual está previsto no Contrato de Concessões firmado entre as concessionárias e o Poder Concedente e corresponde à inflação do período aplicada a uma fórmula envolvendo diversos índices do setor (asfalto, obras e pavimentação, entre outros itens). A ABCR-PR informa ainda que além do reajuste anual, a concessionária EcoCataratas cumprirá decisão judicial proferida pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região de Porto Alegre (TRF-4), com aplicação de aumento tarifário de 9%. O reajuste maior visa a compensar o descumprimento do contrato preliminar firmado com o governo do Estado em julho de 2004, quando a companhia reduziu suas tarifas em 30%, mas não recebeu a contrapartida prometida pelo executivo estadual.