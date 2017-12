ABDC: ação contra perdas no Plano Collor 1 Segundo a Associação Brasileira de Defesa do Contribuinte (ABDC), as pessoas que tiveram perdas de recursos durante o Plano Collor I, mais especificamente, entre os meses de março a agosto de 1990, têm até o fim deste mês para entrar com uma ação para reaver seu dinheiro. Conhecidas como expurgo (diferença entre a real correção monetária em face da inflação e aquela dada à época), as perdas em planos econômicos são válidas para quaisquer aplicações naquele período. A inflação real ocorrida no período foi de 84,32% em março, 44,80% em abril, 7,87% em maio, 9,55% em junho, 12,92% em julho e 12,03% em agosto. No total, segundo a ABCD, foram ignorados pelo governo a correção de mais de 100% da inflação medida no período. Interessados podem recorrer à ABDC nos fones (011) 214-1108, 256-7674 e 256-0142.