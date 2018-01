Abdib aposta em crescimento e descarta temor com eleição Nem incertezas decorrentes da sucessão presidencial de 2006 nem uma possível desaceleração da economia mundial no próximo ano preocupam o presidente da Associação Brasileira de Infra-Estrutura e Indústrias de Base (Abdib), Paulo Godoy. As perspectivas para a economia brasileira, segundo ele, dependem essencialmente da redução da taxa de juro real. "Com crédito mais barato e abundante, desde que não inflacionário, o Brasil vai explodir", disse. Além do juro básico, Godoy voltou a criticar a decisão do Conselho Monetário Nacional (CMN) da semana passada de manter a TJLP em 9,75% ao ano. "Fiquei frustrado", disse, ao lembrar que esperava um corte de até 1,5ponto porcentual. "O CMN deveria, ao menos, ter dado uma sinalização de queda", acrescentou Godoy. A crise política não assusta mais os empresários, porque a tensão já teria atingido o pico da maturidade. Indagado se as incertezas associadas à sucessão do presidente Lula podem afetar investimentos, Godoy descartou que o estresse de 2002 venha a se repetir em 2006. "O temor sobre a troca de comando já aconteceu no passado. O grande benefício disso foi o amadurecimento da própria percepção das pessoas", afirmou. "Se o empresário ficar pensando quem vai ser o presidente da República para tomar uma atitude, não faz investimento", disse o presidente da Abdib, insistindo que o importante de fato é a continuidade das reformas estruturais, independentemente de quem será o presidente da República.