Abdib continua a investir mesmo com vitória da oposição Pesquisa da Associação Brasileira da Infra-estrutura e Indústrias de Base (Abdib) com 150 dos seus seus associados apontou que 90% dos entrevistados pretendem manter os investimentos no Brasil mesmo com uma vitória da oposição nas próximas eleições. O mesmo percentual de pesquisados, no entanto, avaliou que o candidato governista deve vencer a eleição presidencial neste ano. A enquete "barômetro Abdib", realizada no começo da segunda quinzena deste mês, é feita periodicamente pela entidade e tem como objetivo detectar a opinião dos associados sobre temas relevantes no cenário econômico brasileiro. Os 150 associados da Abdib responderam no ano passado por um faturamento de R$ 103 bilhões, pela garantia de emprego a 294 mil profissionais e pela aplicação de R$ 1,1 bilhão em pesquisa e desenvolvimento na melhoria e expansão dos processos produtivos das empresas do setor. Ainda segundo a pesquisa, mais de 50% dos associados da Abdib esperam elevar o faturamento comparativamente ao ano passado. O departamento de Economia da associação projeta um faturamento de R$ 118,6 bilhões neste ano, o equivalente a quase 15% de cresci mento sobre o apurado em 2001. Cerca de 80% dos entrevistados acreditam que a economia brasileira tem condições de crescer em torno de 3% este ano. Outros 55% dos empresários apostam que as exportações brasileiras vão aumentar, e apenas 5% acham que as vendas a terceiros mercados devem diminuir. Para 56% dos associados da Abdib, educação e segurança pública são os dois principais problemas do País. Já as áreas de saneamento, energia e transporte, segmentos tradicionais na entidade, receberam, cada uma, pouco mais de 5% de preferência dos empresários. A reforma tributária é, para 89% dos pesquisados, a que o País necessita com mais urgência. As reformas política e administrativa receberam pouco mais de 5% das indicações.