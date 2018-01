Abdib lamenta resultado do PIB e ressalta investimentos O presidente da Associação Brasileira da Infra-Estrutura e Indústrias de Base, Paulo Godoy, afirmou nesta quinta-feira que o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) no terceiro trimestre do ano, de 0,5% na comparação com o segundo trimestre, mostra que o País continua a crescer de forma instável e sem planejamento suficiente e dificilmente atingirá uma taxa acima de 3% neste ano. "A economia brasileira parece estar dentro de uma camiseta apertada, repleta de amarras", considerou. Segundo Godoy, a regulação para o desenvolvimento dos negócios privados é de qualidade "mediana" e "não privilegia, aproveita ou incentiva a inteira capacidade empreendedora das empresas". Ele salientou ainda que não há uma demanda crescente por produtos e serviços e, portanto, para novos investimentos, porque a renda da população é insuficiente. "Sem expandir a capacidade produtiva e a infra-estrutura, o crescimento da economia brasileira continuará a apresentar instabilidade e conservadorismo", disse. "Não há mágica entre o sonho e a realidade: é preciso elevar o nível de investimento na economia", acrescentou. Em sua avaliação, é necessário que o País eleve sua taxa de investimento em pelo menos cinco pontos porcentuais, o que significa, em valores, uma injeção de cerca de R$ 500 bilhões a mais por ano. "O investimento público é importante, mas dificilmente conseguirá dar conta do recado de forma majoritária. Se o objetivo é crescer 5%, é preciso atrair a iniciativa privada", frisou. Segundo ele, países como China e Índia fazem investimentos de 40,5% e 24,9% de seus PIBs, respectivamente. De 1988 a 2007, o Brasil deverá ter crescido apenas um terço do que cresceu a Índia, um quinto do que cresceu a China e a metade do que cresceu a Rússia. Godoy destacou como medidas essenciais para destravar o País a execução de uma reforma tributária que simplifique o sistema e desonere investimentos, produção e trabalho, e de uma reforma trabalhista que flexibilize as relações de trabalho, sem perda de direitos, mas que incentive a negociação entre patrões e empregados. A melhoria do ambiente regulatório para investimentos privados em infra-estrutura, especialmente nas aéreas de saneamento, energia e telecomunicações, além do fortalecimento das agências reguladoras, também foram citadas por Godoy. Ele ressaltou também que as questões ambientais relacionadas a investimentos em infra-estrutura devem ser aperfeiçoadas. Por fim, lembrou a necessidade de melhoria do gasto público e de adequação das contas previdenciárias, segregando gastos em assistência e previdência social. "Sem essas ações, mesmo com a continuidade da redução dos juros, a economia brasileira continuará a encontrar dificuldades para crescer de forma sustentável", concluiu.