Abdib pede a Severino e Sarney apoio para pauta econômica A Associação Brasileira da Infra-estrutura e Indústrias de Base (Abdib) está atuando junto ao Congresso na tentativa de evitar que a crise política contamine a agenda econômica. O presidente da entidade, Paulo Godoy, reuniu-se hoje com o presidente da Câmara, Severino Cavalcanti (PP-PE), justamente para sensibilizá-lo sobre a importância do andamento da pauta econômica. No último dia 9, Godoy se encontrou com o senador José Sarney (PMDB-AP), ex-presidente do Congresso, também para mostrar a importância da continuidade da agenda econômica, independentemente do momento político. A Abdib teme que a crise política atrase, por exemplo, a votação dos projetos de saneamento e das agências reguladoras, bem como a regulamentação da MP do Bem, todos importantes para o setor. A entidade considera fundamental que os projetos sejam votados neste ano. Godoy acredita que é possível caminhar de forma que as duas agendas (política e econômica) não se contaminem. E isso só é possível, de acordo com o empresários, se todas as instituições funcionarem, incluindo a CPI, o Ministério Público e a Polícia Federal. Amanhã, a entidade realiza sua reunião mensal de diretoria e o tema crise deve ser amplamente debatido.