Abdib pede ampliação dos benefícios da MP do Bem O presidente da Associação Brasileira da Infra-Estrutura e Indústrias de Base (Abdib), Paulo de Godoy, defendeu, hoje, uma dose maior de benefícios que aqueles que constam da MP do Bem, o pacote de desoneração de investimentos anunciados na quarta-feira passada pelo governo. Em sintonia com as propostas dos Ministérios do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior e de Minas e Energia, Godoy propôs a desoneração dos investimentos em energia elétrica, de forma a reduzir custos e permitir o repasse aos consumidores finais. Conforme afirmou Godoy à Agência Estado, a Abdib deverá promover o debate com parlamentares e com o Ministério da Fazenda sobre a incorporação dessa iniciativa ao texto da MP do Bem, ao longo de sua tramitação no Congresso.