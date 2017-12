Abdib pede cuidado na renegociação de contratos de concessão O presidente da Associação Brasileira da Infra-Estrutura e Indústrias de Base (Abdib), Paulo Godoy, reconheceu hoje a necessidade de uma eventual renegociação dos indexadores utilizados nos contratos de concessão firmados entre o governo e prestadores de serviços públicos, mas insistiu que qualquer mudança nesse sentido precisa ser feita de forma cautelosa. Em referência à possibilidade de o governo utilizar o sistema de preços administrados como um mecanismo de controle de inflação, Godoy insistiu que é preciso assegurar que a escolha de novos indexadores seja condizente com os índices utilizados nos contratos de financiamento da indústria. "É preciso que haja um casamento entre o indexador dos contratos de concessão e o dos contratos de financiamento. Se houver um descasamento entre esses indexadores, os empreendedores vão ter que precificar essa diferença, o que pode gerar, no futuro, uma instabilidade contratual", alertou Godoy, que participou hoje de um evento promovido pela Abdib para discutir o financiamento da expansão do setor elétrico. No entanto, Godoy ponderou que, caso o governa esteja de fato estudando uma revisão dos contratos de concessão como ferramenta de controle inflacionário, a iniciativa é compreensível. "Eu até compreendo a justificativa, pois é preciso casar os indexadores com os consumidores. Senão, você acaba tendo uma defasagem entre a renda das pessoas e os indexadores dos contratos", disse.