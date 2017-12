Abdib vê com otimismo nova diretoria do BNDES O presidente da Associação Brasileira da Infra-Estrutura e Indústrias de Base (Abdib), Paulo Godoy, comentou nesta quinta-feira à Agência Estado ver com otimismo a composição da equipe indicada hoje pelo presidente do BNDES, Guido Mantega, para a diretoria do banco de fomento estatal. "Tivemos oportunidade de estreitar o relacionamento com o Mantega e o Demian Fiocca nas discussões sobre as PPPs, quando eles estavam no Planejamento. E o que se pode perceber é que eles têm uma idéia clara sobre a participação do BNDES neste processo, bem como do papel dos fundos de investimentos, dos fundos de pensão e dos organismos multilaterais no desenvolvimento do País", afirmou o presidente da Abdib. "Não há como não ver com otimismo a montagem dessa nova equipe", acrescentou. Godoy lembrou ainda que os agora representantes do BNDES sempre destacaram o papel do mercado de capitais neste processo de desenvolvimento. E acredita que as linhas específicas do banco voltadas ao fomento deste mercado, como fonte de financiamento às empresas, devem ser retomadas ou mesmo ampliadas dentro da nova gestão. "Eles representam um conjunto de idéias que vem ao encontro do que o setor de infra-estrutura sempre defendeu. E esta é uma ótima notícia para o setor".