Abecip: crédito imobiliário soma R$ 3,13 bi em abril, queda de 21,9% ante março

Os financiamentos imobiliários com recursos das cadernetas de poupança do Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo (SBPE) totalizaram R$ 3,13 bilhões em abril, diminuição de 21,9% em relação a março deste ano e de 10,8% quando comparado a abril do ano passado. Os dados foram divulgados nesta quinta-feira, 25, pela Associação Brasileira das Entidades de Crédito Imobiliário e Poupança (Abecip).

No primeiro quadrimestre de 2017, foram financiados R$ 13,2 bilhões, montante 8,5% menor do que o apurado em igual intervalo de 2016. No acumulado de 12 meses, entre maio de 2016 e abril de 2017, foram aplicados R$ 45,4 bilhões na aquisição e construção de imóveis com recursos do SBPE, retração de 20%.

No mês passado, 11,7 mil imóveis foram financiados nas modalidades de aquisição e construção. O resultado é inferior em 24,4% ao realizado em março. Na comparação anual, houve recuo de 18,8%. Nos primeiros quatro meses do ano, foram financiados 52,6 mil imóveis, queda de 15,4% em relação ao mesmo período de 2016, quando 62,19 mil unidades tiveram financiamento bancário.

Segundo a Abecip, o financiamento imobiliário viabilizou a aquisição e a construção de 190,09 mil imóveis em 12 meses, até abril de 2017, queda de 23,9% frente aos 12 meses precedentes.