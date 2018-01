Abecitrus pode mudar de Ribeirão Preto para São Paulo As recentes perdas das afiliadas Coinbra, Citrovita e Citrosuco levaram a Associação Brasileira dos Exportadores de Cítricos (Abecitrus) a avaliar a mudança de sua sede de Ribeirão Preto (SP) para São Paulo. De acordo com o presidente da entidade, Ademerval Garcia, que já despacha durante parte da semana na capital paulista, uma decisão final sobre o assunto deverá ser anunciada nos próximos 15 dias. Garcia explica que a mudança do escritório para Ribeirão Preto tornou-se necessária na década passada para, entre outras coisas, facilitar reuniões de executivos das empresas que têm suas plantas industriais de processamento no interior paulista. "Como agora são só duas associadas (Cutrale e CTM), estamos avaliando a possibilidade de voltar a São Paulo. Mas é uma decisão difícil, porque nós fomos muito bem tratados em Ribeirão Preto", afirmou.