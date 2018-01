Abecs prevê aumento de 17% nas operações com cartões A Associação Brasileira das Empresas de Cartões de Crédito e Serviços (Abecs) estimou nesta quarta-feira que o valor das transações efetuadas com cartões de crédito, de débito, de lojas e de rede no Brasil deve atingir R$ 27,8 bilhões no mês de dezembro. Esse número representa um aumento de 17% em relação ao mesmo período do ano passado, quando fechou em R$ 23,8 bilhões. "Se nossas estimativas se confirmarem, haverá um aumento de R$ 4 bilhões nas compras feitas com cartões. É mais uma demonstração do forte ritmo no qual os consumidores estão substituindo outras formas de pagamento pelas diversas modalidades de cartões", afirmou o diretor de marketing da Abecs, Antonio Rios, conforme nota divulgada pela entidade. Segundo a Abecs, o número de transações chegará a 462 milhões, enquanto em 2005 ficou em 409 milhões, o que representa aumento de 13%. A Associação estima ainda que no final de dezembro haja 379 milhões de cartões em circulação no Brasil, 12% a mais do que em dezembro de 2005. Desse total, 78 milhões serão cartões de crédito, 189 milhões de débito e 112 milhões para lojas e redes.