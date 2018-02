Abef: exportação de frango bateu recordes em 2007 A exportação brasileira de carne de frango aumentou 21% em 2007, para 3,29 milhões de toneladas, na comparação com 2006, quando o volume somou 2,7 milhões de toneladas. A receita cambial do ano passado alcançou US$ 4,97 bilhões, o que corresponde a um aumento de 55% sobre o ano anterior, quando o faturamento da exportação totalizou US$ 3,2 bilhões. Com esse desempenho, a exportação de carne de frango atingiu em 2007 números recordes, segundo o presidente-executivo da Associação Brasileira dos Produtores e Exportadores de Frangos (Abef), Christian Lohbauer. Para 2008, as projeções da entidade indicam aumento de 8%, tanto em volume como em receita. Esse desempenho mais fraco do que no ano passado deve ser provocado pelo aumento do custo de produção no setor, considerando principalmente a alta do preço do milho e da soja, e pela expectativa negativa para a economia mundial.