Abel comenta sobre decisão do leasing cambial Ontem, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) decidiu anular a cláusula no contrato de leasing que prevê reajuste das prestações de acordo com a variação do dólar. Para o diretor executivo da Associação Brasileira das Empresas de Leasing (Abel), Vicente Rimoli Neto, esta decisão pode ser considerada inexpressiva do ponto de vista técnico, embora traga repercussões em termos de credibilidade. "Afinal, é com o investidor estrangeiro que pegamos os empréstimos de longo prazo. Também esta decisão diz respeito a apenas um contrato de pessoa física." Ele reconhece que há uma retração no leasing voltado à pessoa física. Segundo ele, o número de pessoas físicas que realizaram contratos de leasing cambial é muito inferior ao número total de contratos nos últimos quatro anos. "São 1.278.900 contratos de pessoa física e, deste total, apenas 135.770 foram firmados com base na variação do dólar." Ainda de acordo com Vicente, as empresas do setor abriram ampla negociação depois da crise cambial de 1999. "Foram renegociados 98% dos contratos de leasing com variação cambial e apenas 2% estão pendentes. No STJ, são apenas 40 casos." Por causa desta renegociação, Vicente considera esta decisão ruim. "Houve prejuízos dos dois lados. O Código de Defesa do Consumidor, base da decisão do STJ, deveria estabelecer equilíbrio entre as relações contratuais. E não, como neste caso, desequilíbrio para as empresas de leasing, que terão de pagar os empréstimos lá fora." Por outro, lado as empresas têm como se defender com base nas portarias e resoluções do Banco Central, afirma Vicente.