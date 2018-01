Aberta licitação para ampliar porto de São Sebastião A Dersa abriu licitação para empresas interessadas na ampliação do porto de São Sebastião, no litoral paulista. Os investimentos para a construção de dois cais e berços para atracação de navios de até 100 mil toneladas são de R$ 50 milhões e o aporte de capital será feito pelo governo do Estado e Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID). As obras deverão aumentar a capacidade do porto de 400 mil toneladas para 1,5 milhão de toneladas por ano. A abertura das propostas técnicas e comerciais será no dia 29 de setembro. O projeto, com início previsto para abril e conclusão para o fim de 2006, deverá criar dois mil empregos. Segundo o prefeito de São Sebastião, Paulo Julião (PSDB), o plano também prevê obras rodoviárias para melhorar o acesso ao porto. Ele informa que já foram aprovados projetos de ampliação de terceiras faixas na rodovia dos Tamoios, no trecho de serra, e também de melhorias na Mogi-Bertioga. Além disso, o trecho de rodovia entre Caraguatatuba e São Sebastião também receberá melhorias. Além das obras de ampliação do porto, já está em fase de detalhamento no Ibama um projeto para duplicar as linhas dos dutos do píer de descarga de petróleo e derivados e de água para a prevenção de incêndios da unidade da Petrobras em São Sebastião. O projeto deverá ser concluído em 18 meses.