Abertas inscrições ao programa Jovem Empreendedor As inscrições ao programa Jovem Empreendedor estão abertas desde ontem nos 550 postos do Sebrae Serviço Brasileiro de Apoio à Pequena e Microempresa), para que jovens de 16 a 24 anos possam montar o próprio negócio. Até o dia 27 de julho, podem se inscrever os que tiverem renda per capita familiar de até meio salário mínimo (R$ 130) e que estejam cursando ou tenham concluído o ensino médio. Cerca de 16 mil jovens serão selecionados em todo o País e poderão passar por processo de capacitação, receber orientações para a elaboração de planos de negócios e conseguir financiamento para a abertura de micro e pequenas empresas. As informações são da Agência Brasil.