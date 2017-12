Abertura de capital da Biotoscana movimenta R$ 1,341 bilhão

A companhia farmacêutica Biotoscana, que tem sede na Colômbia, movimentou R$ 1,341 bilhão em sua oferta inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) nesta sexta-feira, 21. Essa é a quinta abertura de capital na Bolsa brasileira neste ano, cujas emissões de ações já superam os R$ 20 bilhões. Biotoscana será listada sob o código GBIO33 e seus estreia na B3 está marcada para a próxima terça-feira, 25.

O papel da farmacêutica, que contou com elevada demanda dos investidores, foi precificado em R$ 26,50, ou seja, no centro da faixa indicativa de preço, que foi de R$ 24,50 a R$ 28,50. Do total da emissão, R$ 425 milhões vieram da oferta primária, ou seja, que irão diretamente para o caixa da companhia. O restante é referente à oferta secundária, ou seja, da venda de ações já existentes nas mãos de atuais acionistas, dentre eles o fundo de private equity Advent.

Devido à alta demanda, os coordenadores da oferta colocaram, além do lote principal, a totalidade do lote adicional, o correspondente a 20% do primeiro lote, e ainda parte do suplementar.

Por sua sede não ser no Brasil, a Biotoscana emitiu BDRs (Brazilian Depositary Receipt), ou os chamados certificado de depósito de valores mobiliários, que são valores mobiliários emitidos no Brasil que representam outro valor mobiliário emitido por companhias abertas com sede no exterior.

Do dinheiro proveniente da oferta primária, 47,3% serão destinados para a redução de endividamento. O restante será usado para o resgate da totalidade dos Certificados de Ações Preferenciais (PECs). Esse papel foi emitido em 2015 em uma aquisição realizada pela empresa.

Os coordenadores da oferta foram o JPMorgan (líder), Itaú BBA e BTG Pactual.

A Biotoscana precifica seu papel na mesma semana que o Carrefour Brasil, cuja oferta movimentou R$ 5,1 bilhões. Para a próxima semana serão precificados mais dois IPOs: IRB Brasil Re e Ômega Geração.