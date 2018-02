Abertura de capital da Infraero pode ter incentivo fiscal--fonte À medida que inicia os estudos para abrir o capital da Infraero, o governo avalia a possibilidade de conceder incentivos fiscais para atrair investidores a aplicar na companhia, disse um ministro com acesso aos debates do Conselho de Aviação Civil (Conac), órgão que passou a gerir a crise do setor. A abertura de capital integra o pacote de ações anunciadas pela Casa Civil e pelo Ministério da Defesa na semana passada, três dias após o pior acidente da aviação brasileira. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva determinou que o ministro da Fazenda, Guido Mantega, acelere os estudos para viabilizar a mudança na Infraero. Segundo a fonte, que falou sob condição do anonimato nesta terça-feira, o processo deve levar uns seis meses para ser concluído. De acordo com a proposta, o governo continuaria como acionista majoritário. O objetivo é dar fluxo de caixa à instituição e maior capacidade de realizar investimentos no setor. Outra frente de ação para debelar a crise é a mudança no comando da própria Infraero e do Ministério da Defesa. Na avaliação de interlocutores de Lula, cresceram as chances do ministro Paulo Bernardo (Planejamento) assumir a pasta. O peemedebista Nelson Jobim chegou a ser convidado, mas recusou. Auxiliares do presidente avaliam que Bernardo concentra duas características fundamentais para ocupar o posto: capacidade técnica e articulação política para atrair recursos. O que ninguém sabe dizer, até agora, é quando Lula fará as mudanças pretendidas. (Por Natuza Nery)