Abertura de capital nem sempre leva à Bolsa A maior parte das empresas que estão abrindo seu capital não tem intenção de lançar ações na bolsa de valores, segundo levantamento feito pela Agência Estado a partir de dados da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Consulta junto às empresas que já abriram ou estão em processo de abertura de capital mostra que a operação tem basicamente três objetivos: a emissão de debêntures (veja link para glossário), a possibilidade de os fundos de previdência participarem das empresas, ou simplesmente atender às exigências dos editais de licitação para concorrências públicas. A emissão das debêntures é, de longe, o principal motivo para a abertura de capital. Das dez empresas que ainda estão em análise de abertura pela CVM, sete pretendem lançar debêntures, num valor total de R$ 1,242 bilhão. Ao contrário do que possa parecer, essas empresas não estão abrindo em debêntures para sondar o apetite do mercado e posteriormente lançar ações. É o caso da Chemical Trust, criada para comprar os recebíveis do Grupo Odebrecht. Ela espera a aprovação de abertura com uma emissão de debêntures de R$ 180 milhões. "Esse é um valor suficiente agora, e esperamos voltar a captar no futuro para atender novas demandas, mas somente em debêntures", comenta o diretor de Relações com o Mercado da empresa, Juarez Célio da Gama Costa. Para o sócio da corretora Banval, Celso Senise, há uma oferta expressiva para esse tipo de operação por parte dos financiadores. "Com a expectativa de queda dos juros, essa operação é hoje muito atraente para os financiadores", explica. "Com todas as garantias, na prática ela acaba funcionando como uma operação de renda fixa". As empresas de participações e de propósitos específicos (SPCs) também estão abrindo o seu capital, mas somente para reproduzir a estrutura de capital das controladas ou para permitir a participação dos fundos, que por lei não podem comprar parcelas de empresas fechadas. Um bom exemplo é a Invepar, uma holding criada para administrar concessões rodoviárias. "Estamos apenas reproduzindo a estrutura de capital das duas empresas que administramos. Com o capital aberto, a empresa fica mais transparente e fica mais fácil captar recursos", explica o presidente da holding, Bruno Dauster Magalhães e Silva. "Mas essa captação será feita somente através de debêntures, pelo menos neste momento. A bolsa ainda é muito pouco atraente e muito cara nesse sentido", completa.