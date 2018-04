Abertura de conta bancária fica mais fácil O Conselho Monetário Nacional (CMN) decidiu ontem eliminar a exigência de apresentação de documentação original ao gerente de agência bancária para abertura de contas bancárias por parte de interessados em se tornarem clientes da instituição. A medida pode facilitar a vida dos interessados em abrir uma conta em banco, e também a ação de estelionatários. Na prática, a mudança significa que os próprios bancos vão decidir o que será necessário apresentar para a abertura de conta. O diretor de Normas do Banco Central (BC), Sérgio Darcy, explicou que o CMN decidiu eliminar algumas exigências, como conferência dos documentos originais dos clientes, que tinha de ser feita pelo gerente da agência bancária. Atualmente, lembra, o gerente é obrigado a atestar a veracidade das informações referentes à identificação do cliente e sua moradia. "Isso não impede que o banco mantenha essa exigência". As formas de identificação dos clientes e também de sua moradia ficarão a critério de cada banco. Por exemplo, um banco pode permitir que o cliente autentique cópias de sua identificação e as envie pelo correio à agência bancária. Darcy destaca que o banco continua sendo responsável pela identificação exata do seu cliente. E discorda de que a mudança vai facilitar a abertura de contas em nome de "laranjas" (movimentadas por clientes desconhecidos). A diferença com a norma anterior é que o CMN está permitindo que cada instituição fixe as regras para abertura de conta em suas agências e correspondentes bancários. Além de agências dos correios, lotéricas e vários estabelecimentos comerciais, cartórios poderão atuar como correspondentes. Com isso, ficou mais fácil abrir conta de depósitos num correspondente bancário. A exigência de conferência da documentação pelo gerente tornava inviável a abertura de contas nesses correspondentes. Darcy ressalta que os bancos só poderão autorizar seus correspondentes bancários a começar a receber depósitos quando tiverem controles operacionais capazes de identificar os clientes e as movimentações relevantes dessas contas. O objetivo é evitar que o novo procedimento facilite a transação de recursos de origem duvidosa.