Abertura do resseguro: 1 ano A abertura do mercado de resseguros acaba de completar um ano. É verdade que a lei é de 2007, mas o fim do monopólio aconteceu em 2008, quando, de acordo com ela, o IRB deixou de ser o único ressegurador autorizado a operar no país. De lá para cá, em teoria, ou de acordo com declarações otimistas de gente interessada no assunto, mudou muita coisa. Na prática, não mudou tanto assim. Ou, se mudou para melhor, foi especialmente para o IRB. É difícil dizer todas as razões, mas o fato é que nem todas as resseguradoras que eram esperadas para se instalar como resseguradoras locais vieram para o Brasil. Pelo contrário, o quadro atual é de duopólio, já que além do IRB, apenas a Munique Re está operando efetivamente como resseguradora local. As outras que se habilitaram nesta categoria ou não têm tamanho para entrar no jogo com o peso necessário para fazer diferença, ou ainda são muito recentes, o que deu uma vantagem estratégica importante para o IRB, que correu praticamente solto ao longo dos últimos doze meses. A grande maioria das resseguradoras que se registraram para operar no país, o fizeram na categoria de resseguradoras eventuais, ou seja, atuam como empresas estrangeiras que podem aceitar riscos no Brasil. Nada de novo, que não acontecesse antes ou que mude alguma coisa para o mercado local. A terceira categoria prevista na lei - e que teve uma adesão maior do que a resseguradora local - é a resseguradora admitida. Uma empresa estrangeira que abre uma representação no país, que se submete a determinadas regras operacionais, mas que não se registra como empresa brasileira. E que, por isso, tem uma participação na cessão dos riscos maior do que as resseguradoras eventuais e menor do que as resseguradoras locais. Para complicar o cenário, foi exatamente ao longo deste ano que a crise econômica mundial cobrou seu preço das grandes resseguradoras internacionais, comprometendo seus balanços e, consequentemente, sua capacidade de investimento e de aceitação de riscos. Completando o quadro, estes mesmos balanços foram severamente afetados pelas indenizações pagas em função de dois grandes furacões. Do lado nacional, é possível apontar alguns fatores que tiveram influência direta no desenho acima, que sem querer privilegiou o IRB, dando-lhe uma vantagem que, se bem explorada, pode garantir-lhe, inclusive no longo prazo, uma posição de destaque entre os tomadores de riscos sulamericanos. O primeiro foi o desconhecimento do mercado internacional por parte das seguradoras brasileiras. O segundo foi a falta de conhecimento das operações de resseguros realizadas num mercado aberto pelas seguradoras brasileiras. O terceiro foi a longa parceria entre as seguradoras brasileiras e o IRB, responsável pela confiança delas no antigo ressegurador, fruto de uma operação conjunta ao longo de mais de setenta anos. Finalmente, quem sabe o mais importante, é que as seguradoras brasileiras necessitam pouco resseguro para uma grande parte de seus negócios. O resultado da soma destes fatores pode ser visto nos números altamente positivos apresentados pelo último balanço do IRB. Que deve manter, pelo menos ao longo dos próximos anos, sua posição de maior ressegurador dos riscos brasileiros. De outro lado, a crise econômica mundial continua a afetar parte das resseguradoras internacionais. Se a crise tem um lado positivo, na elevação dos preços dos contratos, isso também beneficia o IRB. Como contrapartida há a diminuição da capacidade de retenção de riscos, o que também beneficia o IRB, já que as resseguradoras internacionais devem dividir sua capacidade de retenção entre os diferentes mercados em que atuam, enquanto o IRB foca suas operações no Brasil. Finalmente, os prejuízos de várias delas, tidas até pouco tempo atrás como sólidas, não favorece sua imagem no mercado brasileiro. Por tudo isso, se o IRB agir com profissionalismo, seu espaço está garantido. *Antonio Penteado Mendonça é advogado e consultor, professor do Curso de Especialização em Seguros da FIA/FEA da Universidade de São Paulo (USP) e comentarista da Rádio Eldorado. E-mail: advocacia@penteadomendonca.com.br