Abílio Diniz espera comprar Bom Preço até outubro O processo de negociação para a compra da rede de supermercados Bom Preço, do grupo holandês Ahold, deve ser concluído até o começo de outubro. A expectativa é do presidente do Conselho de Administração do Grupo Pão de Açúcar, Abílio Diniz, que confirmou o interesse do seu grupo na aquisição. "Estamos disputando e esperamos ser os vencedores. Vamos tentar", disse Diniz, durante cerimônia no Palácio das Indústrias, sede da Prefeitura de São Paulo. De acordo com o empresário, a negociação com a holding holandesa Ahold, atual proprietária do Bom Preço, é complexa. "(Bom preço) Não é uma empresa fácil, os holandeses estavam perdendo dinheiro e, até por isso que estão saindo", disse ele. "Como somos brasileiros e conhecemos o mercado brasileiro, temos as melhores condições para isso." Para Diniz, a aquisição do Bom Preço será uma boa oportunidade do grupo Pão de Açúcar crescer no mercado do Nordeste. "Já estamos presentes em vários Estados, mas sem dúvida, aumentará muito a nossa satisfação", afirmou, referindo-se à possível compra da rede de supermercados Bom Preço. Ele não quis revelar números da possível transação.