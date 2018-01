Abilio Diniz passa a ser membro do conselho do Carrefour

SÃO PAULO - A aprovação do empresário Abilio Diniz como membro do conselho de administração do Carrefour ocorreu com 90% dos votos dos acionistas que votaram na assembleia do grupo francês nesta terça-feira.

A participação de Abilio na operação global do Carrefour veio crescendo desde os primeiros investimentos, há pelo menos dois anos. A Península, empresa de investimentos da família de Abilio Diniz, aumentou em março deste ano o porcentual de ações que detinha do Carrefour. Abílio tinha 5,07% das ações e passou a deter 8,05% do capital do grupo francês. Com esse movimento, Abílio se tornou o terceiro maior acionista da varejista, atrás de Bernard Arnault e do fundo Colony Capital.

Diniz fará parte do colegiado do grupo no mundo por um período de três anos. Ele já era membro observador do Conselho desde janeiro deste ano.

Além de participação relevante no capital do grupo na França, Abilio também detém uma fatia do Carrefour Brasil. Em dezembro de 2014, ele adquiriu 10% das ações da subsidiária brasileira e já havia informado que poderia aumentar essa parcela para até 16% em cinco anos.