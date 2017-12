Abilux alerta para abuso de preço nas lâmpadas O consumidor deve pesquisar preços nas prateleiras antes de comprar lâmpadas fluorescentes compactas, que economizam cerca de 80% de energia em relação à incandescente. O conselho é do presidente da Associação Brasileira da Indústria de Lâmpadas e Aparelhos de Iluminação (Abilux), Carlos Eduardo Uchôa Fagundes. Segundo Fagundes, uma lâmpada fluorescente compacta deveria chegar no mercado a cerca de R$ 10. "Mas os distribuidores estão mandando a mão em cima do preço e já se encontra esta mesma lâmpada a R$ 40 ou a até R$ 64", afirma. Fagundes destaca que as quatro maiores fabricantes do Brasil - Osram, Philips, GE e Sylvania - travam uma briga de preços. Para o presidente da Abilux, os incentivos fiscais autorizados pelos governos estaduais e federal - isenção de Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), Imposto de Importação (II) e Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) - poderiam ter baixado expressivamente o preço das lâmpadas. Mas outros dois fatores combinados atrapalharam a trajetória de queda, ressalta Fagundes. "A alta do dólar e o fato de que muitas mercadorias vieram de avião, onde o valor do frete é mais elevado, encareceram as lâmpadas". No entanto, ele insiste que o preço praticado no varejo ainda é abusivo. Brasil pretende comercializar lâmpadas fluorescentes compactas Pelas previsões do presidente da Abilux, em breve, o Brasil não precisará mais importar lâmpadas fluorescentes compactas, devido ao potencial de consumo. "O mercado consumidor brasileiro está se ampliando e assim se cria condições para a fabricação interna", pondera. Ele destaca que prosseguem as negociações com o governo federal para a redução do imposto de importação de componentes elétricos e diminuição do tributo de importação de máquinas e equipamentos sem similar nacional para as linhas de montagem. Fagundes estima que em um ano o Brasil já tenha produção própria das lâmpadas compactas. Ele calcula que será necessário um investimento de US$ 10 milhões a US$ 12 milhões para cada linha de montagem instalada pelas empresas. O presidente da Abilux prefere não arriscar projeções de crescimento do setor este ano. "No início de 2001, estávamos prevendo um crescimento quase vegetativo de 3% a 4%. Agora já não sabemos o que pode acontecer, mas o racionamento aumenta terrivelmente a vida útil das lâmpadas e, consequentemente, o faturamento das empresas diminui", diz.