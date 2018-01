Abimaq aponta crescimento da receita em 2002 As empresas do setor de bens de capital tiveram um crescimento de 12,8% no faturamento, de janeiro a novembro do ano passado, ante igual período de 2001, tendo passado de R$ 27,86 bilhões para R$ 31,43 bilhões, segundo divulgou a Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos (Abimaq). Os segmentos que mais contribuíram para o aumento foram os de máquinas e implementos agrícolas (34,6% de crescimento no período), mecânica pesada (28,1%) e máquinas para artigos plásticos (16,3%). No entanto, a Abimaq projeta uma queda no faturamento para o primeiro semestre deste ano, em razão da retração de 21,3% na carteira de encomendas do setor no segundo semestre do ano passado. Os dados conjunturais da entidade mostram que as importações de máquinas e equipamentos caíram 14,81% de janeiro a novembro do ano passado, ante o ano anterior, e as exportações aumentaram 1,31%, no mesmo período. A queda das importações favoreceu a indústria nacional, cuja participação no consumo aparente subiu de 55,91%, no acumulado de janeiro a novembro de 2001, para 63,57% nos 11 meses de 2002. O aumento das exportações para os países desenvolvidos foi expressivo: Estados Unidos, 28,24%; Canadá, 23,61%; e Reino Unido, 83,99%. O déficit da balança comercial do setor de bens de capital caiu 30,4%%, de US$ 3,425 bilhões de janeiro/novembro de 2001 para US$ 2,384 bilhões no mesmo período de 2002.