Abimaq confirma Agrishow Semi-Árido A direção do Sistema Agrishow anunciou nesta sexta-feira que manterá a feira programada para Petrolina (PE) que será realizada entre 11 e 15 julho, em propriedade da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa). A confirmação da edição do Semi-Árido vem depois do cancelamento da Agrishow LEM, que ocorreria em Luis Eduardo Magalhães (BA), na primeira quinzena de junho, suspensa em virtude da crise vivida pelo agronegócio brasileiro, especialmente o setor de grãos. Em nota, a direção da feira informa que a Agrishow Semi-Árido tem um caráter social e será voltara às necessidades dos agricultores locais. "Nosso objetivo é levar ao conhecimento da população rural técnicas como aproveitamento de água de chuva, hortas domésticas, criação de animais, como caprinocultura e ovinocultura, aves e abelhas, entre outras atividades características dessa região", afirma o presidente da Associação Brasileiras de Máquinas e Equipamentos (Abimaq), Newton de Mello. Além do cancelamento da feira da Bahia, o desempenho das edições de em Ribeirão Preto (SP), Rondonópolis (MT) e Rio Verde (GO) ficaram muito abaixo das edições anteriores. Em alguns casos, nem o balanço dos negócios foi divulgado ao final no evento. Para o evento em Pernambuco, a Abimaq não espera retorno financeiro no curto prazo.