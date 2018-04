Abimaq critica manutenção da taxa de juros O presidente da Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos (Abimaq), Luiz Carlos Delben Leite, criticou a decisão do Comitê de Política Monetária (Copom) de manter a Selic em 18% ao ano. "É um desestímulo para a produção e o investimento", afirmou. Ele disse que a adoção da tendência de baixa amenizou a medida. Segundo ele, a manutenção das taxas de juros em níveis tão elevados não é justificada como instrumento da redução da inflação. "As variações dos índices de inflação no atual momento vão decorrer de dois fatores básicos: a movimentação da taxa de câmbio e o reajuste das tarifas públicas. E todos sabem que, nos últimos anos, a inflação brasileira tem sido estimulada prioritariamente, pelos preços administrados da economia", afirma Delben Leite. Para ele, apenas a redução dos juros conseguiria dar uma injeção de ânimo na economia real, que passa por um momento de baixa demanda. O empresário acredita que a Selic deveria estar hoje em torno de 14% a 15% ao ano.