Abimaq pede que presidente vete isenção de IR a estrangeiros O presidente da Associação Brasileira de Máquinas e Equipamentos (Abimaq), Newton Mello, enviou um documento à presidência da República no qual pede o veto presidencial à medida provisória 281, que isenta o Imposto de Renda (IR) para os investidores estrangeiros que comprarem papéis brasileiros no mercado local. Segundos cálculos da entidade, quando a MP foi editada, em março, o ganho com os papéis brasileiros subiu 15%, o que resultou num ingresso de US$ 6,8 bilhões no País. De acordo com Mello, essa entrada de dólares no País fez com que o dólar se depreciasse frente ao real, o que deixa os produtos brasileiros menos atrativos no exterior, prejudicando as exportações.