Abimaq prevê queda de 12% no faturamento real em 2003 O presidente da Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos (Abimaq), Luiz Carlos Delben Leite, afirmou hoje, em Ribeirão Preto, que o faturamento real do setor em 2003 cairá até 12% ante o de 2002. "Em valores absolutos, o faturamento do setor de máquinas e equipamentos, que foi de R$ 34 bilhões em 2002, deve se repetir neste ano. Mas, em valores reais, infelizmente a queda deve variar de 10 a 12% neste ano", disse Delben, que está na cidade do interior paulista para inaugurar a regional na entidade. A queda no faturamento global na indústria brasileira de máquinas e equipamentos só não será maior porque as exportações do setor terão um crescimento de 33% neste ano e saltarão dos US$ 3,7 bilhões movimentados em 2002 para US$ 4,9 bilhões. Até outubro já foram exportados US$ 4 bilhões no setor. De acordo com o presidente da Abimaq, Luiz Carlos Delben Leite, os Estados Unidos, com 25% de participação nas exportações, continuam sendo o mercado mais importante, seguidos da Comunidade Econômica Européia e agora da Argentina, que aumentou em 192% suas importações de máquinas brasileiras neste ano.