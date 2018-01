Abimaq quer discutir desoneração de estrangeiros com Palocci A presidência da Associação Brasileira da Indústria e Máquinas e Equipamentos (Abimaq) encaminhou carta ao ministro da Fazenda, Antonio Palocci, solicitando um encontro para discutir a desoneração aos investidores estrangeiros em títulos públicos e os impactos da Medida Provisória 281, editada ontem, sobre o câmbio. O convite foi dirigido também aos secretários Bernard Appy e Luiz Carlos Awazu Pereira. Os empresários do setor acreditam que a desoneração vai derrubar ainda mais o dólar, tornando inviáveis a indústria e as exportações agrícolas. "Como hoje em dia tudo é dolarizado, o produto brasileiro, entre eles as máquinas, fica cada vez mais caro e menos competitivo no mercado internacional", disse em comunicado o presidente da Abimaq, Newton de Mello. Dependência e estragos Na avaliação da entidade, a medida mostra mais uma vez que o Brasil não consegue romper com o ciclo de dependência do mercado financeiro internacional, que já contava com juros elevados e risco país baixo, e que agora passa a encontrar essa isenção. "Os estragos que essa medida vai causar podem levar mais de dez anos para serem sanados. É muito fácil fechar uma fábrica, o difícil é colocá-la em funcionamento e gerar empregos", afirmou Mello. O diretor de Negócios da Abimaq, José Velloso Dias Cardoso, afirmou que a desoneração contraria ainda mais os interesses do setor produtivo. "O setor de bens de capital perdeu completamente a competitividade com essa política monetária", afirmou Cardoso, alertando que a reboque da desoneração levará a uma queda ainda maior do dólar e ao encerramento das atividades de muitas empresas do setor.