Abimaq quer tratores de volta na Agrishow

A diretoria da Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos (Abimaq) tenta reverter a decisão das principais montadoras de tratores e colheitadeiras de não participar da Agrishow 2009, que ocorre entre 27 de abril e 2 de maio, em Ribeirão Preto (SP). A Abimaq tem procurado individualmente os representantes das empresas para convencê-los a participar do evento. A saída das montadoras foi comunicada no fim do ano passado sob a justificativa de que os gastos são altos e que elas participariam a cada dois anos. Com ou sem tratores, os organizadores começam a campanha para divulgar a feira.