Abinee destaca melhores áreas do setor de energia Levantamento da Associação Brasileira da Indústria Elétrica e Eletrônica (Abinee) revelou que a área de geração, transmissão e distribuição de energia elétrica (GTD) apresentou o melhor desempenho no setor. Na Sondagem Setorial de janeiro a outubro, realizada pela Abinee, os negócios na área de informática também tiveram destaque. No segmento de geração de energia, a Abinee enfatizou o leilão de energia nova, realizado em 10 de outubro, apresentou preços dentro das expectativas. A entidade ressaltou, no entanto, a frustração do mercado, para quem a quantidade de megawatts leiloados (1.140 MW) ficou aquém do que atenderia a demanda futura, estimado pela entidade em cerca de 2.000 MW. Por conta disso, na avaliação da Abinee, é necessário neste momento acelerar os investimentos nos próximos leilões. Em transmissão de energia, a associação afirmou que permaneceram os investimentos dos leilões dos últimos anos e da ampliação de subestações. A Abinee afirmou que as expectativas continuam favoráveis para os próximos leilões de 13 linhas de transmissão, que serão realizados nos dias 24 de novembro e 15 de dezembro, e que devem gerar investimentos de cerca de R$ 1,1 bilhão. Já em distribuição de energia, a associação destacou o programa federal Luz Para Todos, que, em sua avaliação, estimulou os investimentos em distribuidoras, em função do aumento de consumo de energia total do País. Os negócios na área de informática também apresentaram bom desempenho, segundo a sondagem da Abinee. De acordo com o levantamento, a MP do Bem, a maior fiscalização da Polícia Federal sobre o mercado informal do setor, e a valorização do real ante o dólar favoreceram o setor, estimulando a queda dos preços de bens de informática. Estudo realizado pela Consultoria IT Data revelou que o mercado de PCs cresceu 40% no acumulado dos nove primeiros meses do ano, em relação a igual período do ano passado, e que o mercado de notebooks teve alta de 113%, na mesma base de comparação. Na área de material elétrico de instalação, a Abinee ressaltou que os negócios continuam mais concentrados nas pequenas construções e reformas. Em sua análise, o pacote anunciado pelo governo em setembro que estimula o setor imobiliário ainda não surtiu o efeito esperado para a construção civil, mas "abre boas perspectivas para o próximo ano, com o fim dos estoques adquiridos ainda com as faixas antigas de impostos, juntamente com as demais medidas que facilitam o financiamento de imóveis". As vendas de telefones celulares puxaram os negócios na área de Telecomunicações, com destaque para a reposição de aparelhos antigos por versões mais modernas no mercado interno, e para o aumento de 16% nas exportações nos nove primeiros meses do ano, ante o mesmo período de 2005, que já somaram mais de US$ 2 bilhões, segundo a Abinee. A associação ressaltou que os investimentos em banda larga decorrentes das novas tecnologias, como o Voz sobre IP, continuam aquecendo as vendas na telefonia fixa. A valorização do câmbio foi desfavorável para os setores de automação industrial e equipamentos industriais e de componentes elétricos e eletrônicos. A Abinee avaliou que o desempenho dois segmentos foi obstruído pelo aumento das importações e diminuição das exportações. Em Automação Industrial e Equipamentos Industriais, os negócios foram principalmente pelos setores voltados para a exportação, como açúcar e álcool, mineração e siderurgia. Expectativas A Abinee prevê crescimento do setor eletroeletrônico em 2007, em função principalmente da permanência da expansão dos negócios de informática e de transmissão e distribuição de energia. A Associação acredita na recuperação dos segmentos de bens de capital (equipamentos industriais e automação) e material elétrico de instalação. Com relação à área de telecomunicações, a Abinee avaliou que a aprovação do financiamento do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) de R$ 2,4 bilhões para o grupo Telemar deve alavancar investimentos nos próximos anos, "uma vez que estes recursos serão destinados à expansão e atualização tecnológica da rede da telefonia fixa e móvel, para o período de 2006 a 2008".