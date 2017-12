Abinee espera que faturamento aumente 13% em 2004 A Associação Brasileira da Indústria Elétrica e Eletrônica (Abinee) estima que seu faturamento crescerá no próximo ano 13% em termos nominais, saltando dos R$ 63,2 bilhões projetados para 2003, para R$ 71,6 bilhões no próximo ano. Em termos reais, o faturamento do próximo ano deverá subir entre 5% e 6%, uma vez que o índice de deflação deverá situar-se em torno de 6%, de acordo com as projeções da entidade empresarial. As previsões da Abinee indicam ainda que as exportações saltarão de US$ 4,74 bilhões este ano para US$ 5,20 bilhões em 2004. Ao mesmo tempo, com o crescimento econômico estimado pela entidade em 3,5%, as importações devem saltar de US$ 9,51 bilhões em 2003 para US$ 10,95 bilhões em 2004, o que deverá posicionar o déficit comercial do setor em torno de US$ 5,7 bilhões, um aumento em comparação aos US$ 4,8 bilhões verificados este ano. A melhora de desempenho no próximo ano não deverá, entretanto, resultar em crescimento do nível de emprego, já que a entidade estima que os 121 mil empregos deste ano serão mantidos no próximo. "O emprego não cresce porque existe capacidade ociosa no setor", justificou o presidente da Abinee, Ruy de Salles Cunha. O melhor momento das empresas filiadas a Abinee, em termos de número de empregados, foi verificado na última década, em 1994, quando 181 mil pessoas trabalhavam no setor. O diretor da área de economia da entidade, Antônio Corrêa Lacerda, minimizou o impacto do emprego no setor lembrando que a cadeia como um todo passou por um processo de mudança estrutural, o que acabou por gerar um conjunto de "empresas satélites" que, no entanto, não pertencem ao quadro de filiados da Abinee mas que absorveu a mão-de-obra dispensada pelo setor. "Quando mede o emprego no setor, sai o número de empregados direto. Mas há uma grande distribuição no restante da cadeia, que não está concentrada propriamente no nosso setor", argumentou.