Abinee: produção de celular deve crescer 18% ante 2007 A Associação Brasileira da Indústria Elétrica e Eletrônica (Abinee) estima que a produção de telefone celular no País deve atingir 78 milhões de unidades em 2008, o que representaria um crescimento de 18% em relação a 2007. Do total a ser produzido, 48 milhões seriam destinados para o mercado interno (+7% em relação ao ano passado). As exportações devem mostrar recuperação neste ano. De acordo com a entidade, 30 milhões de unidades serão destinadas ao mercado externo, correspondendo a um incremento de 43% ante 2007.