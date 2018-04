Abinee revê projeção de crescimento A Associação Brasileira da Indústria Eletroeletrônica (Abinee) prevê um crescimento de 4% para o setor este ano. A estimativa até dezembro era de expansão de 7%. O presidente da entidade, Humberto Barbato, disse que os investimentos do setor deverão voltar à média histórica de 3% do faturamento neste ano, ante 4% de 2008. "Neste mês o quadro de crise ficou mais claro. Não será possível crescer como previsto no final do ano passado, mas a expectativa para é positiva, mesmo com a queda esperada para bens de consumo", disse.