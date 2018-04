Abipem defende contribuição de inativos A professora Izinete Bento Brasil tomou posse nesta quinta-feira na presidência da Associação Brasileira de Institutos de Previdência Estaduais e Municipais (Abipem) defendendo, como prioritário para o próximo governo, a contribuição dos inativos. Ela também propôs diversas mudanças constitucionais para impedir que o reajuste dos servidores ativos passe para as aposentadorias e pensões e que o servidor público sempre consiga o benefício pelo último salário. Sem essas mudanças, Izinete afirmou que a União, os Estados e os municípios continuarão sem recursos para aplicar em obras prioritárias para a população, como habitação e saneamento básico, não tendo condições também de arcar com as despesas de saúde e educação. "Não acho justo que a população pague pela aposentadoria do servidor público e é isso o que vem acontecendo pois, na maioria dos casos, o dinheiro sai direto do caixa dos tesouros", disse. A Abipem, de acordo com Izinete, defende para os servidores públicos um sistema contributivo, de tal forma que ele só leve de aposentadoria o que conseguiu poupar durante o trabalho. "Queremos a moralidade do sistema previdenciário público", disse. Segundo ela, o equilíbrio das contas públicas só será obtido quando o gasto com o pagamento das aposentadorias e pensões corresponder à contribuição de cada um, acrescida da contribuição do empregador. Ela disse que defende a contribuição dos inativos porque a maioria dos atuais servidores públicos aposentados pouco ou nada contribuiu para o próprio benefício. Além disso, a presidente da Abipem afirmou que é preciso acabar com os privilégios ainda não tocados pela reforma constitucional aprovada no governo Fernando Henrique Cardoso. Como exemplo, citou o fato de um trabalhador qualquer passar 20 anos na iniciativa privada, contribuindo para o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e depois ingressar no serviço público e levar aposentadoria integral. "Isso não pode acontecer porque não houve contribuição suficiente", disse. Para esses casos, a presidente da Abipem propõe a aposentadoria proporcional, de tal forma que o tempo passado na iniciativa privada seja pago pelo INSS e o tempo restante pelo serviço público. Pelos dados do Ministério da Previdência Social, o déficit da União, Estados e municípios com o pagamento das aposentadorias e pensões dos servidores alcançou, no ano passado, R$ 49,2 bilhões, o equivalente a 4,1% do PIB. No mesmo ano, o déficit do INSS foi de R$ 12,8 bilhões.