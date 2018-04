Abiquim: produção cai 3,89% no 1º semestre

Outra sinalização de recuperação é o desempenho do setor quando considerados apenas os números de 2009, tendo como base os índices registrados em dezembro do ano passado. De acordo com a Abiquim, o indicador que mede a produção da indústria química brasileira apresentou uma expansão de 35,06% em 2009 nesta base de comparação. "A produção havia exibido forte queda, da ordem de 30%, nos últimos meses do ano passado, atingindo o ''fundo do poço'' em dezembro de 2008, ocasião em que o índice de produção registrou o patamar mais baixo de toda a série acompanhada pela Abiquim", destacou a entidade.

A recuperação do indicador aparece na taxa de utilização do setor, que alcançou 83% em junho, após atingir o nível de 64% em janeiro. A taxa média de ocupação das instalações no acumulado do primeiro semestre ficou em 78%, contra 81% dos seis primeiros meses de 2008. As vendas domésticas de itens químicos no primeiro semestre de 2009 tiveram retração de 21,52% ante o mesmo período do ano passado, mas apresentaram recuperação de 44,44% na comparação com os indicadores do final do ano passado, o que mostra uma expressiva melhora no cenário dos negócios desde que o setor sentiu os primeiros efeitos da crise econômica iniciada nos Estados Unidos.