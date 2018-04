Abiquim: venda interna de químicos cai 17% em outubro As vendas internas de produtos químicos de uso industrial atingiram em outubro o mais baixo nível desde o início de 2003, segundo dados divulgados hoje pela Associação Brasileira da Indústria Química (Abiquim). O resultado de outubro apresentou uma retração de 16,96% sobre o mês anterior, a terceira queda consecutiva do indicador. Com isso, destaca a entidade, o atual patamar de vendas internas é o mais baixo em mais de cinco anos. Na comparação com outubro de 2007, o índice de vendas apresenta retração de 33,29%, conforme dados preliminares. Na visão da Abiquim, são várias as razões "que podem ajudar a explicar o comportamento das vendas nesse período". Entre elas estão a redução da demanda em alguns segmentos, causada pela insegurança resultante do agravamento da crise mundial, a menor disponibilidade de produtos no Brasil, o desalinhamento de estoques nos clientes e a competição desleal com produtos importados. Produção A produção nacional caiu 0,43% sobre setembro de 2008, sustentada pela retração de nove das 14 áreas analisadas. O resultado só não foi pior, explica a Abiquim, porque a base de comparação foi fraca. Em setembro, as operações do pólo petroquímico do ABC paulista estiveram paralisadas devido à parada para manutenção de diversas unidades, incluindo a central Petroquímica União (PQU). Na comparação com outubro de 2007, o índice do mês passado teve queda de 13,63%. No acumulado de janeiro a outubro, a produção apresentou retração de 5,45% sobre 2007, contra um encolhimento de 6,10% nas vendas internas. As importações, em contrapartida, cresceram 8,19%. Com isso, o consumo aparente nacional do setor entre janeiro e outubro apresenta expansão de 1,40% sobre igual intervalo do ano passado. Os preços registram alta de 29,06%, pressionados principalmente pela arrancada do petróleo nos sete primeiros meses de 2008. Em outubro, a alta foi de 8,53%.