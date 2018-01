Abit entra com pedido de salvaguarda contra produtos chineses A Associação Brasileira da Indústria Têxtil (Abit) foi a primeira entidade da indústria brasileira a entrar com pedido de salvaguarda contra a China, no Ministério do Desenvolvimento e Comércio Exterior, segundo confirmação de fonte da própria entidade. Os industriais do setor têxtil vinham reclamando seguidamente dos preços baixos dos produtos chineses, abaixo dos praticados pelo mercado internacional e prejudiciais em um ambiente de livre concorrência. Agora o Ministério vai analisar o pedido da salvaguarda, para adotar uma posição sobre o assunto.