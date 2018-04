ABMH faz plantão para orientar mutuários A Associação Brasileira dos Mutuários da Habitação (ABMH) inicia hoje em todo o País um sistema de plantões para orientar os mutuários sobre o saldo devedor dos financiamentos da casa própria. O atendimento será feito apenas às pessoas que têm contratos habitacionais prestes a se encerrar. Os plantões vão funcionar de hoje (24) até o início do mês que vem. De acordo com a ABMH, milhares de mutuários que já pagaram até 12 anos de prestações, de um contrato com prazo de 15 anos, estão chegando ao final do financiamento com dívida de até quatro vezes o valor do imóvel. O consultor jurídico da ABMH, Rodrigo Daniel dos Santos, explica que esses contratos vêm sendo prorrogados por mais 60 meses, o que fazem aumentar as prestações do imóvel em até 900%. "Quando o mutuário pensa que acabou de pagar o financiamento, ele descobre que sua dívida é até quatro vezes maior que o valor do imóvel comprado", diz Rodrigo Daniel. "Muitos que tinham, por exemplo, prestações de R$ 250,00, estão sendo obrigados a pagar R$ 2 mil por essa mesma mensalidade, tudo porque os bancos não aceitam renegociar o débito residual". A associação denuncia que a prorrogação do financiamento vem sendo feita pelos bancos à revelia dos mutuários. "É uma medida arbitrária e coloca os mutuários numa situação desequilíbrio, já que os bancos usam as prerrogativas que lhes convêm", afirma o advogado da ABMH. Os plantões para orientar os mutuários de como proceder para resolver o problema vão funcionar das 8 às 19 horas, todos os dias, em todas sucursais da ABMH espalhadas por 20 Estados. Para encontrar uma representação da ABMH mais próxima de sua cidade, basta o mutuário acessar o site da associação na Internet (veja link abaixo).