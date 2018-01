ABMH oferece serviços online A Associação Brasileira dos Mutuários da Habitação (ABMH) está oferecendo serviços online aos mutuários do Sistema Financeiro da Habitação (SFH) no seu site (ver link). No endereço há dicas para quem pretende comprar um imóvel financiado, consultar a legislação que rege o atual SFH e conhecer um pouco do trabalho realizado pela associação em todo o País, por meio de 17 unidades. A última novidade do site, lançado há cerca de um mês, é o Consultório Online, um espaço dedicado a solucionar dúvidas do internauta, que funciona das 12 às 18 horas. Nesse período, um técnico da associação estará disponível para ajudar o mutuário. Depois desse horário, as consultas podem ser feitas pelo e-mail abmh@terra.com.br. O objetivo da ABMH é oferecer uma ferramenta de consulta permanente aos cerca de 2,5 milhões de mutuários. A expectativa é a de que pelo menos dez mil pessoas visitem o site todos os meses.