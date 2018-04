ABMH orienta mutuários até dia 15 de maio A Associação Brasileira dos Mutuários da Habitação (ABMH) está realizando até o dia 15 de maio um sistema de plantões para orientar os mutuários sobre o saldo devedor dos financiamentos da casa própria. O atendimento será feito às pessoas que têm contratos habitacionais prestes a se encerrar em todo o país. De acordo com a ABMH, milhares de mutuários que já pagaram até 12 anos de prestações, de um contrato com prazo de 15 anos, estão chegando ao final do financiamento com dívida de até quatro vezes o valor do imóvel. Os plantões para orientar os mutuários de como proceder para resolver o problema funcionam das 8 às 19 horas, todos os dias, em todas sucursais da ABMH espalhadas por 20 Estados. Para encontrar uma representação da ABMH mais próxima de sua cidade, basta o mutuário acessar o site da associação na De acordo com a ABMH 450 mil mutuários estão passando por essa situação. A procura pelo atendimento surpreendeu os diretores da associação. "O movimento foi muito superior a nossa expectativa. Isso mostra que os mutuários estavam totalmente desenformados a respeito do assunto", avalia o presidente da associação, Anthony Fernandes Oliveira Lima. A campanha vai prosseguir até 15 de maio, quando a associação fará um balanço dos atendimentos feitos e apontará as principais dúvidas dos mutuários, assim como as soluções para os casos de que tomou conhecimento.