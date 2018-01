ABN: ações do Itaú estão valorizadas Para os analistas Antonio Klapka e Nicola Vaiano Neto, do ABN Amro, o fato de o Itaú possuir ações valorizadas pode auxiliar os planos de expansão da instituição financeira. Como muitas aquisições são pagas com ações atualmente, uma eventual emissão de papéis por parte do banco pressionaria menos o retorno sobre seu patrimônio e diluiria menos seu capital. Eles esperam que a baixa alavancagem de operações do Itaú, o montante de reservas "escondidas" em seu balanço e o cenário positivo da macroeconomia brasileira para os próximos anos devem pavimentar o caminho para que o banco continue a apresentar altos lucros nos próximos anos. As ações preferenciais (PN, sem direito a voto do Itaú) permanecem como as mais recomendadas do ABN no Brasil. Os analistas Antonio Klapka e Nicola Vaiano reiteram recomendação de compra com preço-alvo - sem prazo definido para que essa meta seja atingida - de R$ 230 por lote de mil PNs, para doze meses. Isso significa um potencial de alta de 22,34% em relação à cotação de instantes.