ABN: Ambev é destaque do setor O ABN Amro destacou a brasileira AmBev e a mexicana Modelo como as destaques do setor de bebidas na América Latina. A analista Kristi King Etchberger afirmou que a empresa, assim como as demais empresas do segmento, será favorecida em 2001 pelo crescimento econômico e pela melhora do nível de emprego na região. Segundo ela, a companhia tem condições de aumentar o preço de produção e reduzir o preço ao consumidor comprimindo suas margens de lucro. Isso é possível se a empresa continuar obtendo ganhos de eficiência, concluiu. A empresa possui forte geração de caixa e vem reduzindo seu endividamento de cerca de US$ 1 bilhão com uma agressiva administração. Kristi King Etchberger lembrou que o setor de bebidas costuma acompanhar os ciclos econômicos na América Latina devido ao grau de pobreza da população. Logo, a melhora do poder de compra implica no crescimento do consumo. Segundo ela, o Brasil está no seu ciclo de recuperação, enquanto o México está no final do processo e mais vulnerável ao declínio da economia norte-americana.